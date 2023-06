Gerco en José toverden hun Zwolse tuin in ruim 30 jaar om tot groene oase: 'Soms slapen we onder de veranda'

Handhaving voor FC Kraggen­burg én Havelte, Lemeler­veld wint spektakel­stuk en Raalte veel te sterk voor TKA

FC Kraggenburg en Havelte kwamen in de reguliere competitie met de schrik vrij. In de play-offs hielden beide clubs zich prima staande: zij spelen ook volgend seizoen in de vierde klasse. Raalte blijft dankzij een dikke zege op TKA in de race om na de zomer op dat niveau te acteren. Voor Lemelerveld wacht volgende week de finale om handhaving in de tweede klasse.