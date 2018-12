Gerdien Rots nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Greijdanus

Ontwikke­laar past bouwplan op kerkplek Berkum aan, wijk blijft kritisch

7:03 Het door de buurt al jaren verfoeide nieuwbouwplan op de plek van de Emmaüskerk in Berkum is door ontwikkelaar Resido aangepast. Er komen 27 appartementen, twee minder dan aanvankelijk bedoeld was, en er is een nieuw parkeervoorstel. ,,Het is niet voldoende.’’