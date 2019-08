Gerechtshof: opzeggen huur vluchtelingenpand Zwolle vanwege overlast was te voorbarig

Het opzeggen van het huurcontract tussen Openbaar Belang en de Stichting Timon aan het Fonteinkruid in Zwolle was vorig jaar te voorbarig. Er waren nog andere mogelijkheden om de overlast van de bewoners van het opvanghuis - minderjarige alleenstaande asielzoekers - tegen te gaan en daar hadden de klagende buren best op kunnen wachten.

Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het slepende conflict tussen Openbaar Belang en de directe buren van de opvanglocatie.

Cassatie

In eerste aanleg waren de buren in het gelijk gesteld, maar nu in hoger beroep valt het oordeel juist ten gunste van de woningstichting uit. Of de uitspraak nog gevolgen heeft is niet duidelijk. Volgens Marion van Kooij, de buurvrouw die de rechtszaak begon, kan Openbaar Belang de Stichting Timon nu in theorie een nieuw contract aanbieden. Zij beraadt zich nog op het instellen van cassatie. Bij Openbaar Belang was niemand bereikbaar voor commentaar.

Geluidsoverlast

Het echtpaar Van Kooij ligt sinds 2015 overhoop met de woningstichting, die de vier geschakelde woonhuizen naast hun huis verhuurde voor maatschappelijke opvang. Volgens het echtpaar ontstonden de problemen met de komst van de Stichting Timon en een nieuwe doelgroep: alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die zorgden volgens hen voor (geluids)overlast en de Van Kooijs klaagden regelmatig bij woningstichting, gemeente en politie.

Uiteindelijk werd afgesproken dat de opvang verbouwd zou worden, zodat de woonkamer van het complex niet meer aan hun huis zou grenzen, en het aantal bewoners zou teruggebracht worden. Maar het echtpaar had geen vertrouwen meer in Timon en schakelde de rechter in om af te dwingen dat Openbaar Belang het huurcontract met de zorgorganisatie zou opzeggen. De Van Kooijs werden in het gelijk gesteld.

Effect

Volgens het gerechtshof is het ontbinden van het huurcontract echter te voorbarig geweest. Het effect van de verbouwing had eerst afgewacht kunnen worden. Ook had Timon zelf al aangegeven te zullen stoppen met de opvang van deze asielzoekers.