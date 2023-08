Helga en Trea uit ‘welvarende’ gemeente Dalfsen onderzoch­ten geluk: ‘Begint in de zandbak’

Vanaf hun tijd in de zandbak zijn Helga de Boer (54) en Trea ten Kate (54) twee handen handen op één buik. De vriendinnen, wonend in Nieuwleusen en Dalfsen, werkten de afgelopen jaren aan een boek over succes en geluk. En dat in de gemeente met de ‘meeste brede welvaart’ in Nederland. Hun advies? ,,Kijk terug naar je vroege jeugd.”