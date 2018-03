Gert wil een nieuw mannenkoor oprichten in Zwolle

,,Ik heb met oud-leerlingen van mij het Saxofoon Orkest 'For Saxes Only' opgericht. Dat is inmiddels uitgegroeid tot meer dan twintig leden'', vertelt dirigent en initaitefnemer Gert Oosterwijk trots. De Zwollenaar heeft zelf jarenlange ervaringen opgedaan in het Heino's mannenkoor, nu wil hij samen met WIJZ Welzijn Zwolle veroveren met een eigen koor.

Concurrentie

,,Dit wordt geen concurrentie voor andere koren hoor'', zegt Oosterwijk. ,,Dit koor gaat 's middags repeteren. Ideaal dus voor oudere mannen en voor mannen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt.''

Naast een vrije donderdagmiddag, moeten kandidaten natuurlijk beschikken over een 'redelijke zangstem'. ,,Notenkennis is niet verplicht hoor, maar muzikale nieuwsgierigheid is wel gewenst. Je moet bereid zijn om echt je schouders eronder te zetten.''