Geschiedenisdocenten in Zwolle halen met leerlingen 6vwo nacht door op school om verkiezingen te volgen

David Hof, ook raadslid in Zwolle, vertelt dat het idee afgelopen vrijdag is ontstaan. ,,Toen mijn collega en ik in de pauze de verkiezingen bespraken. Hoe mooi zou het zijn om samen met leerlingen te gaan kijken, bedachten we toen. Deze lichting leerlingen is zwaar getroffen door de coronacrisis. Er zijn geen open dagen, ze weten niet of ze volgend schooljaar op hun zolderkamertje studeren of naar de universiteit mogen. In een vervelende periode staan ze voor ingrijpende keuzes, een cruciale fase in hun leven. We hebben met ze te doen. Je examenjaar is historisch, we willen ze toch iets positiefs meegeven. Bovendien is het gaaf om erbij te zijn op een moment dat geschiedenis wordt gemaakt. De verkiezingen hebben veel haakjes naar de lesinhoud voor onze leerlingen bij de vakken geschiedenis en maatschappijwetenschappen.”