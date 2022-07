Hoe jarig Stadshagen veranderde van kale polder naar de groeiwijk van Zwolle: ‘We hebben moeten praten als Brugman’

Stadshagen viert haar 25-jarig bestaan. De Vinex-locatie is de snelst groeiende wijk van Zwolle, maar ze had er ook zomaar helemaal niet kunnen zijn. Margriet Meindertsma was vanaf het eerste uur betrokken bij de plannen. Over hoe een kaal polderlandschap het aanzien van de stad veranderde.

3 juli