Gesjouw met drank bij gesloten bar Bruut: ‘Voorraad op peil brengen‘

Openingsparty

Het café is al enkele weken dicht in afwachting van een besluit over de vergunningaanvraag. De gemeente laat daar nader onderzoek naar doen door bureau Bibob en gedoogt niet langer dat het café zonder vergunning open is. Toen eigenaar Bob Kooistra dat verbod overtrad werd het café verzegeld. Volgens woordvoerder De Jong controleert de gemeente de verzegeling op gezette tijden en gaat de deur dan even open. ,,Van die gelegenheid hebben we nu gebruik gemaakt om de voorraad weer op peil te brengen, ook met het oog op een openingsparty.” Het definitieve besluit over de vergunningaanvraag is echter voorlopig nog niet te verwachten. De Bibob-rapportage komt op zijn vroegst pas half januari, zo zei de gemeente eerder. Daarna moet nog een besluit worden genomen.