Geslaagd carnaval in Zwolle, al was het soms wel erg druk: ‘Honderd wachtenden voor kroeg’

Een paar brakke dagen in het vooruit­zicht: zo herstel je het beste van carnaval

Liters alcohol, vette hap en weinig rust. Alaaf! Het carnavalsweekend is weer achter de rug, al gaat het in de contreien waar het volksfeest echt wordt gevierd nog wel twee dagen door. Met een paar brakke dagen in het vooruitzicht vragen meerdere lezers zich af: hoe herstel je best van carnaval?