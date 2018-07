Geslaagde eerste editie Veldtrip festival

Het is afwachten hoe een nieuw festival gaat lopen, maar het is organisator Robin Nijp niet tegengevallen. ,,Het is rustig verlopen, niemand is opgepakt, wel heeft één iemand wat gebroken maar dat was zijn eigen fout", zegt de 22-jarige. Ook bij de politie werden geen meldingen gedaan.

Geluid een tandje zachter

De afgelopen jaren was er veel te doen over de festivals bij de plas. Voornamelijk het verlagen van de geluidsnormen zorgde ervoor dat het gebied minder in trek is als feestlocatie. Toch durfde Nijp het aan samen met zijn vader Duco.

,,Uit onze geluidsrapporten bleek dat we minimaal tien decibel onder de geluidsnormen zaten. Dat is te danken aan ons plan dat wij vooraf hebben gemaakt." Bij de organisatie zijn nog geen klachten bekend. Wel moet er nog worden geëvalueerd met de gemeente Zwolle.

Nijp gaat ervan uit dat een tweede editie volgend jaar zeker komt. ,,We hebben het voorstel ingediend bij de gemeente en krijgen in november antwoord. Wij willen het graag op 29 juni doen, hetzelfde weekend als dit jaar."

Bijna 2700 bezoekers

Het aantal bezoekers viel de organisatie niet tegen. ,,We weten het nog niet precies, maar het zit tussen de 2600 en 2700", duidt Nijp. ,,Wij konden maximaal vijfduizend bezoekers aan, maar het is alsnog gezellig druk geweest, mede door het goede weer." De festivalgangers konden genieten van optredens van onder andere Roy el Kei, Devin Wild & JNXD, Andy SVGE, DJ JEAN & Maron en Shermanology.

Geslaagde editie

Het is een lang traject geweest, stelt Nijp. ,,We zijn een jaar geleden gestart met bedenken en hebben wat tegenslagen gekend met de opbouw, maar waren vrijdag ruim op tijd klaar. Om tien uur 's avonds was het afgerond, maar ik weet uit eigen ervaring dat bij veel festivals mensen op het laatste moment nog rondrennen om de puntjes op de i te zetten."