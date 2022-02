Gesneuveld kozijn zorgt voor file op A28 tussen Staphorst en Zwolle

video Broer van doodzieke Dilara (24) uit Zwolle vol vertrouwen in Istanbul: ‘Er is geen achteruit­gang’

Dilara is stabiel en er is geen achteruitgang. Dat meldt Onur Sahin vanuit Istanbul over de situatie van zijn doodzieke 24-jarige zus. Zij kwam in het nieuws nadat ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle met hulp van president Erdoğan naar Turkije is overgebracht.

9 februari