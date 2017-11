Gesneuvelde Zwolse bomen krijgen nieuwe bestemming

In oktober van dit jaar raakte de kastanjeboom in het Zwolse Park Eekhout zodanig beschadigd, dat hij verwijderd moest worden. De gemeente schakelde houtkunstenaar Edward Otten in om toch nog een paar jaar te kunnen genieten van de boom. ,,Er kon nog een stuk blijven staan, maar de takken en de kruin moesten eruit”, zegt Otten.

Buurtbewoners vonden dat het leek alsof er iemand in de boom woont. ,,Ze beschreven het als een hele bombastische boom, een boom uit het sprookjesbos.” Met dat idee is Otten verder gegaan en hij heeft geprobeerd de boom zo puur mogelijk te houden. ,,Ik heb er een dakje opgezet en als het donker wordt gaat er een lichtje aan achter het raampje. Het lichtje moet de suggestie wekken dat er iets gebeurt in de boom.” Op het dak is een zonnepaneel geplaatst. Overdag wordt die opgeladen en in de avond gaat het licht branden.

Bankje

Ook bij Wijkboerderij de Klooienberg in Holtenbroek sneuvelde begin oktober een reusachtige boom. Melisse van Diemen de Jel woont tegenover de boerderij en heeft het initiatief genomen om een bankje te laten maken van de populier. Behalve buurtbewoner is ze ook betrokken bij wijkvereniging Holtenbroek Nu. Er loopt een Premie op Actie aanvraag bij de gemeente. Deze premie moet initiatieven in een buurt stimuleren. ,,Het is de bedoeling dat er een bankje komt, gemaakt door het bedrijf Binthout. Het bankje wordt dan op de plek van de boom neergezet. Ik heb mondeling al een positieve reactie gehad van de gemeente, maar nog niet bevestiging gekregen dat we het gevraagde geldbedrag krijgen.”

Bij Binthout ligt het hout nu opgeslagen. Het gaat niet om een grote hoeveelheid, want het meeste hout was rot en dus niet bruikbaar. ,,We hebben vier stammetjes liggen. Het ligt apart en het is nog niet gezaagd”, zegt Karst Klein, mede-eigenaar van Binthout.