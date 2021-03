Gesubsidieerde regenton populair bij Zwollenaren

Erik Nawijn rolt een klassieke ton naar zijn stationcar, geholpen door zoon Per. ,,Ik had er al een paar keer over nagedacht en moest het nu maar eens doen’’, verklaart hij de aanschaf. Daartoe ging hij over na een bericht op Twitter van 50 tinten groen Assendorp. ,,Ik fiets elke dag langs het station waar ze wadi’s hebben geplaatst om stortbuien op te vangen. Dat is ondergronds, maar dit is hetzelfde idee’’, vertelt de bewoner van de Veerallee.