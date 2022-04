‘Gevaarlijke situatie’ op snelweg bij Zwolle door noodoplossing voorbij: rijstroken weer open

Van wieg tot graf Gerrit (63) was een knokker tot het aller­laatst: ‘Foto op zijn rouwkaart staat symbool voor onze relatie’

In voetbalseizoen 1979-’80 promoveert Hattemer Gerrit Bastiaan (63) met zijn team naar de hoofdklasse. De platte kar rijdt rond en Hattem juicht. In alle stilte start ondertussen het dagelijkse leven van werk, gezin en moestuin. Het is genoeg. „Gerrit was niet van meer, meer, meer.”

27 april