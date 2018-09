'Gevaarlijkste kruispunt' van Zwolle gaat op de schop

Kerst in Oud Kampen in zee met directeur Bevrij­dings­fes­ti­val

23 september Emma Quilligan is de nieuwe zakelijk directeur van theaterfestival Kerst in Oud Kampen. De 32-jarige Kampense is sinds afgelopen jaar ook een van de directeuren van Bevrijdingsfestival Overijssel en was mede verantwoordelijk voor het programma van de internationale Hanzedagen in Kampen in 2017. Het Kamper festival wil onder leiding van Quilligan werken aan een verdere professionalisering.