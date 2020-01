Gevangene gooit braadvet over medewerker: eerste- en tweedegraads brandwonden

De gevangene was op 29 december vlees aan het bereiden in de recreatieruimte van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Zwolle. ,,Zonder enige aanleiding pakte de justitiabele de pan van het vuur en gooide hij de inhoud over het personeelslid”, zo staat te lezen in de publicatie van het Ministerie van Justitie.