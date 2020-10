Gevangenen PI Zwolle helpen moeilijke honden en andersom: ‘Er is nu tenminste iemand die om je geeft’

Buurt in Zwolle wil af van hardrij­ders, maar vreest herrie van drempels

2 oktober De snelheid moet omlaag, daar is iedereen die aan de Weidesteenlaan in Zwolle woont het wel over eens. Maar hoe? Er lijken nu drempels te komen, maar de buurt vreest de herrie van optrekkende auto's en bussen. Een alternatief dat de gemeente biedt is slechts een nieuwe laag asfalt. ,,Het is kiezen tussen twee kwaden’’, zegt bewoner Carla Keur. Of komt er nog iets uit de hoge hoed?