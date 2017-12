Gevangenis Zwolle: Nooit iemand drie weken in isoleercel

De 30-jarige Amina B. uit Zwijndrecht, een vrouw met een verstandelijk beperking en een autisme, belandde volgens haar raadsman bijna drie weken zonder kleding in een isoleercel in de penitentiaire inrichting (PI) in Zwolle. Een flagrante schending van de mensenrechten, oordeelde hij vorige week in de rechtbank van Dordrecht. Hoe kon dit gebeuren?

Hans Plattel, directeur van de Zwolse gevangenis en directeur zorg en behandeling van de PI, Max Westerborg, willen vanwege privacyregels niet op de individuele zaak ingaan. ,,Maar ik wil wel uitleggen wat we hier kunnen doen voor een ggz-patiënt'', zegt Plattel. ,,Want zoals nu in deze zaak naar buiten is gekomen lijkt het alsof we een gewone gevangenis zijn, terwijl we hier met specialisten tweedelijns gecertificeerde ggz-zorg bieden.''

Zorg voor vrouwen

Van de 400 plaatsen in de PI Zwolle zijn er 120 beschikbaar voor behandeling van gedetineerden die een psychische aandoening hebben, waarvan 36 specifiek voor zorg aan vrouwen. Alleen de gevangenissen in Vught, Haaglanden en Zaanstad bieden ook ggz-hulp. In Zwolle zijn honderd gevangenismedewerkers bij de behandeling betrokken, waaronder psychologen en psychiaters.

Westerborg: ,,We kijken of mensen verward of agressief gedrag vertonen, een voorgeschiedenis hebben met psychische stoornissen of in behandeling zijn. We stellen een diagnose en een behandelplan op waarvoor een behandelcoördinator verantwoordelijk is.''

Korte duur

Het lastige is dat zo'n behandelplan soms van korte duur is. Bepaalt een rechter voor iemand in voorarrest dat hij weer in vrijheid moet worden gesteld, dan valt er weinig meer te behandelen en moet de PI naar een plek voor vervolgzorg zoeken.

In 2016 hebben in totaal 466 mensen in deze zogenoemde PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) in Zwolle gezeten. Daarvan werd aan 130 gedetineerden een of meerdere 'ordemaatregelen' opgelegd die hebben geleid tot een verblijf in afzondering, oftewel in een isoleercel. Hoe dit aantal zich verhoudt tot andere gevangenissen is niet bekend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Strak protocol

Plaatsing in een van de negen beschikbare 'afzonderingscellen' gaat volgens een strak protocol. De gevangenisdirecteur geeft een beschikking af die de gevangene onder ogen krijgt. Daarin staat de tijdsduur van de maatregel. ,,De indicator is altijd of iemand een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving is'', licht Westerborg toe. ,,Dat kan als iemand agressief of bijvoorbeeld ernstig suïcidaal is. Het gaat in de PPC's dan bijna altijd om een maatregel die zo kort mogelijk wordt genomen.''

Deze verdachte van winkeldiefstal, bedreiging en mishandeling zat zonder kleren in de afzonderingscel. Waarom?

,,Kom je in de separeercel dan krijg je altijd uit veiligheidsoverwegingen een scheurhemd aan'', zegt Westerborg. ,,Je bent dan niet naakt.''

Volgens deskundigen was Amina B. niet geschikt om in detentie te zitten. De vraag komt op of een gedetineerde die verstandelijke beperkt én autistisch is in een isoleercel thuishoort.

Plattel benadrukt dat de Zwolse PI ook specialistische zorg aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum kan bieden. ,,In specifieke gevallen bepaalt de rechter dat het beter is een gedetineerde in een specialistische kliniek te plaatsen. Dat gebeurt geregeld, meer dan eens per week.''

Drie weken in een isoleercel is in de specialistische ggz-behandeling in uw gevangenis mogelijk?

,,Dat is niet juist'', zegt gevangenisdirecteur Plattel. ,,We laten nooit iemand drie weken lang aan zijn lot over in een separeercel. Wellicht dat het in de beleving van een patiënt wel zo lang is geweest, maar het kan niet. Volgens protocol - we moeten telkens administreren wat er is gebeurd - kijkt het personeel elke dag een aantal keren of iemand rustig is geworden en weer naar zijn cel terug kan.''