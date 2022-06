Gevangenissen ‘onveiliger’ door hoge werkdruk: ‘Meer personeel nodig’

Het valt voor gevangenissen niet mee om nieuwe medewerkers te vinden, nu zo’n beetje alle sectoren kampen met personeelstekorten. De PI’s in Zwolle en Zutphen zetten de deuren open om nieuwe collega’s te werven.

Toen de nieuwe gevangenis in Zutphen 25 jaar geleden opende, waren er 750 sollicitanten voor 36 vacatures. ,,Er was ontzettend veel belangstelling om hier aan de slag te gaan’’, zegt gevangenisdirecteur Danny Vette. ,,De arbeidsmarkt ziet er nu heel anders uit. We hebben te maken met personeel dat een andere baan kiest of stopt vanwege de leeftijd.”

Vacatures

De Penitentiaire Inrichting Achterhoek heeft anno 2022 grote moeite met het vinden van medewerkers. Er zijn veertien vacatures, bevestigt Vette. ,,Voor een kleine organisatie is dat best veel.’’ De Zutphense gevangenis breidt later dit jaar uit van 210 naar 234 plekken. Daarvoor is extra personeel nodig.

Bij de PI Zwolle is de situatie niet anders. Hier staan dertig vacatures open. Als de verbouwing is afgerond, gaat deze PI weer van 350 naar 400 gedetineerden. ,,We zoeken mensen voor allerlei functies’’, zegt directeur Hans Plattel. ,,Van beveiliging tot arbeidsmedewerkers.’’