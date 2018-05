Gevecht om reclameborden in Zwolle wordt heviger: ‘Maffiapraktijken’

Gemeente Zwolle positief over displayin­vul­ling Centercom

19:00 In de strijd om de displayvergunning in de gemeente Zwolle kwam het bedrijf Centercom in 2015 als winnaar uit de bus. Voor vier jaar lang, met een optie tot nog een jaar, mogen zij tweehonderdvijftig displays in de stad verzorgen. Concurrent Hofmann Outerdoor Media stelt dat de gemeente moet afzien van verlenging, omdat Centercom te veel borden ophangt. Wat vindt de gemeente? Wethouder René De Heer reageert.