Gevluchte treinverkrachter terug in Nederlandse cel

Adam V.B., die bekend kwam te staan als de treinverkrachter, zit sinds kort vast in een Nederlandse cel. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. ,,Hij is door Spanje overgedragen aan ons.'' V.B. werd een maand geleden aangehouden in Spanje, waar hij naartoe vluchtte, om zo een celstraf in Nederland te ontlopen.

Adam V.B. kreeg in november 2017 een celstraf van vijf jaar, omdat hij als twintiger een minderjarig meisje van 12 verkrachtte. Dat deed hij in een toilet van een trein, die vanaf Zwolle in de richting reed van Deventer en Zutphen. Voor de uitspraak vorig jaar was V.B. al gevlucht naar het buitenland. Waarheen precies, dat was onduidelijk. Toen hij bij de inhoudelijke zitting de eis hoorde van de officier, nam hij direct de benen. Dat kon omdat hij – tot ontsteltenis van de ouders van het slachtoffer – niet in voorarrest zat voor de uitspraak.

Overgedragen

Klaas-Jan Bos, woordvoerder van het OM: ,,Hij is inmiddels overgedragen aan Nederland door Spanje en zit in Nederland in bewaring. In afwachting van het hoger beroep dat zal gaan dienen. In welke gevangenis, daarover doen wij geen uitlatingen.''

De inmiddels voormalige advocaat van V.B., Herman Ligtenberg, spande een hoger beroep aan na de veroordeling van V.B., in de hoop een lagere straf af te dwingen voor zijn cliënt. Ligtenberg verzocht V.B. om dan wel terug te komen naar Nederland, om aanwezig te zijn bij het hoger beroep. Dat deed hij niet en daarom brak Ligtenberg met hem.

Hoger beroep

De hogere rechtbank besloot dat V.B. in afwachting van het hoger beroep ook vast moet zitten. Nederland deed een internationaal aanhoudingsbevel uit, waarmee agenten in Spanje hem uiteindelijk aan wisten te houden. Waar dat was in Spanje en hoe V.B. werd ingerekend, ook daarover doet het OM geen uitlatingen.

Het was voor het Openbaar Ministerie de vraag waar V.B. zat. Het kon Spanje zijn, maar ook Marokko, werd gesteld. In beide landen heeft V.B. familie wonen, die hem onderdak zouden kunnen bieden.