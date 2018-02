'Gevonden munitie vast van Duitse Kriegsmarine die in school zat'

VideoGrote vraag is hoe de oude munitie in de grond achter de voormalige Sint Antoniusschool in de Kamperpoort terecht is gekomen. Jacob Donze van het wijkmuseum over de Kamperpoort zegt het wel te weten. ,,De Duitse Kriegsmarine heeft ten tijde van de oorlog in de school gezeten. En na de bevrijding bivakkeerden er enige tijd de Canadezen. Ik denk dat de Duitsers het materiaal kwijt wilden en het aan de achterkant van de school in de grond hebben verstopt.''