Gevonden overleden matroos (35) in de IJssel is vader van twee kinderen uit Indonesië: ,,We hebben staan roepen, roepen en roepen’’

Overboord

Het is donderdagochtend 4 december, rond 9.15 uur. De schipper van containerschip Marte-Meo gaat op zoek naar zijn matroos. ,,Hij zou tussen 08.00 en 09.00 buiten aan het werk zijn. Maar ik zag hem daar niet. Mijn vrouw en ik hebben staan roepen, roepen en roepen. Na twintig minuten moesten we concluderen dat hij niet meer aan boord was.”

De matroos is ergens tussen Eefde en Zwolle in de IJssel terechtgekomen. Hoe? De schipper heeft nog steeds geen idee. ,,Dat hij overboord is gegaan, is nu wel duidelijk. Maar ik weet echt niet wat er is gebeurd.” Zijn stem kraakt. ,,We hebben het er heel moeilijk mee gehad en nu nog.”