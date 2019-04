Gevreesde overlast bij coffeeshop De Pijp in Zwolle blijft uit

Tijdens een bijeenkomst waarop gemeenteraadsleden zich lieten informeren over de nieuwe coffeeshopregels, zei de Zwolse politiechef Riemer van Beem gisteravond dat er nauwelijks overlast is rond De Pijp. Een boodschap die de uiterst kritische buren Peter Houpt en Erwin van der Worp onderschrijven. Zij roerden zich in de maanden voor de opening van de shop en vreesden veel (verkeers)overlast. De Pijp-eigenaar Roy Lensink is niet verrast over de huidige situatie: ,,Er was in de buurt veel angst voor het onbekende.’’ Volgens hem draaien de zaken goed in zijn winkel.