Gewapende jongeren op roverspad: wat is er aan de hand in Zwolle?

Actiegroe­pen tegen Lelystad Airport in videobood­schap aan Tweede Kamer: ‘Neem besluit op basis van feiten’

6:00 In een videoboodschap roepen actiegroepen tegen Lelystad Airport de Tweede Kamer op om ‘op basis van de juiste feiten’ een besluit te nemen over de opening van de nieuwe vakantieluchthaven. Ze hekelen de in hun ogen onjuiste informatie die het ministerie verspreidt.