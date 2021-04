Gewelddadige Rolex-roof in Zwolle werd kort daarvoor besproken in woning Diezerpoort

VIDEOIn de dagen voor de gewelddadige overval op een chemicaliënhandelaar in de Zwolse wijk Wipstrik is er in een woning nog geen 2 kilometer verderop over de misdaad gesproken.

Het slachtoffer werd bij deze woningoverval op 9 december 2018 behoorlijk toegetakeld. De toen 23-jarige Zwollenaar hield aan het voorval 21 hechtingen en een gebroken jukbeen over.

Uit onderzoek blijkt nu dat er een à twee weken eerder in een woning aan de Meppelerstraatweg, in de Zwolse wijk Diezerpoort, over de roofoverval werd gesproken.

De politie stelt dat mogelijk tenminste één van de daders uit deze buurt komt, of daar in ieder geval kennissen heeft. Dat liet de politie gisteravond weten via het tv-programma Opsporing Verzocht.

Forse beloning voor gouden tip

Met het delen van deze informatie hoopt de politie de zaak nu alsnog te kunnen oplossen. Een andere aanwijzing naar de daders is de auto waarin zij reden. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een Volkswagen Golf.

Eerder werd al een beloning van 8500 euro uitgeloofd voor een gouden tip voor de identiteit van de overvallers. Het slachtoffer doet daar uit eigen zak een schep bovenop, hij heeft laten weten de beloning met 10.000 euro ruimschoots te verdubbelen tot een totaal van 18.500 euro.

De Zwollenaar hoopt dat dit mensen, die meer weten van de overval en de daders, over de streep zal trekken om met de politie te gaan praten. ,,De mensen die dit kunnen weten zijn hoogstwaarschijnlijk criminelen. Voor hen is 18.500 euro op de bank heel veel geld.’’ Dat zei het slachtoffer vorige week in een interview met deze krant.

Overvaller deed zich voor als maaltijdbezorger

Rond tien uur 's avonds wordt er op die zondagavond aangebeld bij de woning aan de Willem Barentszstraat in Zwolle. Voor de deur staat een van de drie overvallers. Hij is vermomd als maaltijdbezorger. De onderbuurman van het slachtoffer doet open, hij wordt overmeesterd door het drietal en vastgebonden achtergelaten.

De daders overmeesteren daarna de 23-jarige man en zijn vriendin. Binnen twintig minuten staan de overvallers weer buiten met 10.000 euro in contanten en een Rolex Oyster Perpetual, waarvan het echtheidscertificaat in de woning achterblijft. Ook worden bij de roof een laptop, een sleutelbos en een pet buitgemaakt.

Slachtoffer handelde in chemicaliën

Bij de overval werd de man meermaals bij naam genoemd. Naar alle waarschijnlijkheid wist het drietal dat er veel contant geld te halen was bij de handelaar in chemicaliën.

Via zijn webshop verkoopt de inmiddels 25-jarige Zwollenaar zogeheten Research Chemicals, waaronder 3-MMC. Deze zeer verslavende designerdrug is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest vanwege de exponentiële toename in gebruik. Het middel is met name populair onder jongeren.