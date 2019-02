Gewonde bij botsing op Hessenweg in Zwolle

Gedreun en horizonver­vui­ling, maar Scania belooft beterschap in Zwolle

9:31 ,,Honderden pislelijke vrachtwagens staan op een heel klein stukje land geperst. Terwijl het zo'n prachtige, kleine landtong was waar veel werd gewandeld.’’ Hedwig Selles is verdrietig over de impact die het nieuwe parkeerterrein van Scania in Zwolle heeft op de omgeving. Ze is niet de enige. Vanuit Holtenbroek en Stadshagen wordt gemord over de nieuwe bestemming van de Kop van Voorst. Scania belooft snel beterschap.