Gewonde bij nachtelijk ongeval IJsselallee

Nieuwe single van The Cool Quest is 3FM megahit

6 oktober De nieuwe single van de Zwolse band The Cool Quest, Runnin', is verkozen tot megahit op 3FM. Dat betekent dat het nummer aankomende week het vaakst te horen is op de radiozender. ,,Dit hadden we niet verwacht'', vertelt Sander Moorlag, toetsenist van de band.