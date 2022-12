Gewonde bij steekincident in trein in station Zwolle

Helft elektri­sche bussen­vloot heeft nog technische problemen, maar zondag gaat EBS gewoon rijden

Ongeveer de helft van de 236 elektrische bussen waarmee vervoerder EBS zondag de nieuwe dienstregeling in regio IJssel-Vecht gaat rijden, is volgens directeur Wilko Mol nog niet technisch in orde. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van TÜV-Nord.

