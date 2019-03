Gewonde bij steekincident Leger des Heils in Zwolle

Overgang naar zomertijd brengt Oost-Nederland nog geen zomers weer

9:08 Met de zomertijd die komend weekend ingaat, breekt niet meteen het zomerse weer door. De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur vooruit, maar volgens Weeronline hoeven we in dat uurtje dat we kwijt zijn qua weer in ieder geval niks te missen.