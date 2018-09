Gewonde bij steekpartij in Zwolse wijk

Boek in de maak over executie Meppe­lerstraat­weg Zwolle

12:38 Geschiedenisstudent Samuel de Korte brengt in november een boek uit over de executie van vijf mannen aan de Meppelerstraatweg in Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verschijnt op de dag dat de resten van een van hen, Zwollenaar Willem van Dijk, herbegraven worden op het Nationaal Ereveld in Loenen.