Gewonde kat verschanst zich in motorblok Zwolse dierenambulance en beschadigt koelvloeistofslang

Gijs Jan is afsnijden­de auto’s die grasveld in Zwolle slopen zat: ‘Gewoon asociaal’

Het grasveld voor zijn huis in Zwolle is regelmatig een bende. Auto’s die de nabijgelegen bussluis willen omzeilen en zich vastrijden in het zompige gras: Gijs Jan van Heusden is er klaar mee. De laatste keer, afgelopen vrijdag, was het toppunt. Bandensporen deden het lijken alsof er een race was verreden. Hij belde de politie en er kwamen boa’s. ,,Maar die deden niks.”

19 januari