Gewonde man (23) slaat alarm bij tankstation na steekpartij in Zwolle; verdachte meldt zichzelf

Zwolle maakt schaatsen op stads­gracht mogelijk (als alles meezit)

8 februari Zwolle gaat de komende dagen alles op alles zetten om de stadsgracht een handje te helpen bij het dichtvriezen. Of er bij aanhoudende vorst ook daadwerkelijk geschaatst kan worden, is nog koffiedik kijken. ,,We hopen snel te zeggen: it giet oan.’’