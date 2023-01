Gewonde man bij ongeval op bouwplaats naast Zwolse Broerenkerk

met videoAchter de Zwolse Broerenkerk, bekend als locatie van een boekhandel en restaurant in de binnenstad, heeft vrijdagmorgen een ongeval plaatsgevonden. Daarbij is in ieder geval één man gewond geraakt. De hulpdiensten waren massaal aanwezig, de omgeving werd afgezet met linten.

Wat er precies rond kwart over negen is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie geeft alleen aan dat het om een ongeval gaat. Een traumahelikopter is ook opgeroepen en naast theater De Spiegel geland: op het parkeerdek van parkeergarage Noordereiland.

Volledig scherm Een traumahelikopter is vanwege het ongeval opgeroepen en naast theater De Spiegel geland: op het parkeerdek van parkeergarage Noordereiland. © PNN

Persoon naar beneden getakeld

Rond tien voor tien heeft de brandweer een man naar beneden getakeld. Deze bouwvakker is in de ambulance geladen, onder het toeziend oog van de nodige hulpmedewerkers en collega's, en even later naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een andere bouwvakker, die een stuk verderop aan het werk was, is er een zwaar voorwerp op het slachtoffer gevallen. Mogelijk gaat het om onderdelen van steigers, die werden later door hulpdiensten geïnspecteerd. De gewonde man was volgens agenten ter plekke wel aanspreekbaar.

Volledig scherm Bouwmateriaal naast de Broerenkerk, in de omgeving waar het ongeval heeft plaatsgevonden. © Max Veerbeek

Een aantal bouwvakkers heeft het ongeluk zien gebeuren. Eén van de mannen werd geëmotioneerd van de plek weg begeleid door de hulpdiensten.

Brandweermedewerkers stonden bij een venster boven bij een woning in aanbouw, naast de Broerenkerk, waar het ongeluk is gebeurd. Daar worden al enige tijd nieuwe appartementen boven de winkels gebouwd in het Broerenkwartier in Zwolle. Zo heet dit gebied in de binnenstad. Een grote hijskraan staat er ook naast. De omgeving was voor omstanders afgezet met linten. Rond elf uur was er al weinig meer te zien.

In de Broerenkerk is één van de bekendste boekhandels van het land gevestigd. Dat was Waanders. Die naam is dit najaar na 186 jaar verdwenen, de zaak heet nu Van der Velde in de Broeren. De kerk heeft niets met het ongeval te maken, maar het gebeurde wel naast deze prominente plek.

Volledig scherm De ambulance staat naast de Broerenkerk in Zwolle. © Max Veerbeek