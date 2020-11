Gewonde man in woning Zwolle mysterie voor politie: opgepakte verdachte vrijgelaten

updateEen man is afgelopen nacht gewond aangetroffen in zijn woning aan de Obrechtstraat in Zwolle. Een opgepakte verdachte is weer vrijgelaten. De politie staat vooralsnog voor een mysterie over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Agenten gingen gisteravond tegen 23.00 uur af op een melding van een overval op de tweede etage in het wooncomplex in Holtenbroek. In de maisonnette aan de Obrechtstraat werd een gewonde man gevonden. Een ambulance kwam ter plaatse en de bewoner werd door het ambulancepersoneel nagekeken. De bewoner ging vervolgens mee naar het ziekenhuis. De politie deed onderzoek en drie uur na de overvalmelding meldde de politie dat er een verdachte was opgepakt.

Politiewoordvoerder Jop Heinen meldde vanmorgen dat de opgepakte verdachte inmiddels is vrijgelaten. ,,Al vrij snel bleek dat die persoon er niets mee te maken had. Hij is dus heengezonden en ook geen verdachte meer.’’

Scenario’s

Het onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld in het wooncomplex wordt vandaag hervat. ,,Huiselijk geweld kunnen we uitsluiten, maar verder liggen alle scenario's nog open. Er zijn nog heel veel vraagtekens. Voor nu is het nog niet eens zeker of er sprake is geweest van een overval’’, aldus Heinen. De politiewoordvoerder geeft aan dat bewoner op het moment van de melding wel alleen thuis was. Of er iets is ontvreemd uit de woning is volgens Heinen ook nog onderdeel van het onderzoek.

Tweede keer

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie werd gealarmeerd vanwege een overvalmelding bij het wooncomplex. Vorige week woensdag was er in ieder geval wel sprake van een overval. Toen ging het om een woning op de begane grond. De bewoner wist daarbij de overvaller zijn woning uit te werken. Na de woningoverval werd een 18-jarige man uit Zwolle opgepakt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze meest populaire video's van dit moment.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.