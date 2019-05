Gewoon een tweede editie van Zwols dancefestival, ondanks faillissement

Ja, ze hebben flink leergeld betaald. Duco Nijp draait er niet omheen. Samen met zijn zoon Robin verzorgde hij vorig jaar een nieuw dancefestival bij de Wijthmenerplan in Zwolle. Op een lastige locatie, omdat er in het verleden nog weleens klachten waren over geluid. Dat ging nu allemaal goed. Iedereen tevreden. ,,We kregen ook veel positieve reacties over de aankleding en de locatie.’’ Alleen het aantal bezoekers bleef jammerlijk steken op 2600. Terwijl het terrein ruimte biedt aan zo’n 5000. ,,Een eerste keer is altijd lastig,’’ vertelt vader Nijp. Leer hem die wereld kennen; met zijn bedrijf AVXL verzorgt hij al jaren licht en geluid op festivals. ,,We gaan dus door,’’ zegt hij vastberaden. ,,We weten waar we kunnen verbeteren.’’ De nieuwe datum is zaterdag 6 juli. En de locatie wederom het recreatiegebied aan de Zalnéweg.