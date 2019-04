‘Gewoon lekker zingen’ helpt bij het succes van Zwolse gospelband Worship Together

Op tweede paasdag spelen de acht muzikanten van Worship Together in poppodium Hedon in Zwolle hun XL-editie. Missie: samen God aanbidden met muziek, vertelt zangeres Dorine van der Steege.

Jullie timmeren hard aan de weg. Waarin ligt het succes?

,,We hebben gemerkt dat er een behoefte is om gewoon lekker te zingen en muziek te maken voor God. Los van een kerk of een idee. Om gewoon lekker muziek te maken en om God te zoeken eigenlijk.’’

Worship Together wil mensen dichter bij elkaar en God brengen. Waar kwam die noodzaak vandaan?

,,We merken wel dat we af en toe ontzettend met zijn allen in hokjes en vakjes en kerkjes kunnen denken. Terwijl wij geloven dat het juist mooi is om elkaar te ontmoeten. Los van bij welke kerk je hoort. Wij horen gewoon bij God. En daarbinnen kunnen we met elkaar muziek maken. We proberen heel erg uit te stralen dat iedereen welkom is. Dat werkt blijkbaar wel, want de laatste keer zat er zeshonderd man in de zaal, dus dat groeit wel.’’

Was het een verrassing dat het er zoveel waren?

,,Ja, eigenlijk wel. We zagen wel een beetje een groei, maar de laatste keer hebben we niet enorm veel aan media-aandacht gedaan. Mensen weten nu wel beter wie je bent en wat ze kunnen verwachten van zo’n avond. Waardoor je toch wel heel veel enthousiasme ervaart en dat je er samen een leuk feestje van kunt maken. De gemeenschappelijke factor is dat we God groot maken. Je mag meedoen op jou manier. Zing mee, dans mee. Wil je gewoon lekker kijken en luisteren, dan is dat ook prima.’’

Jullie gaan Worship Together XL in Hedon houden, dat is niet de eerste plek die ik associeer met het aanbidden van God.

,,Nee, dat snap ik. Wij ook niet. Het is eigenlijk een beetje gegroeid... Wat nou als je gewoon God vertrouwt in de stappen die je zet. Dan is de sky the limit. En zo zijn wij in gesprek gegaan met Hedon. Juist ook op zo’n plek, waar je niet verwacht dat je God kunt aanbidden. En je bereikt ook mensen die je anders niet zou bereiken.’’

De sky is the limit, zei je, waar gaat het naartoe?

,,Ja, dat is echt een heel goede vraag. Ik merk aan mijzelf dat ik eigenlijk een beetje vol verwachting ben of zo. Je hoort weleens van die succesverhalen ‘ik ben gewoon gegaan en ik hoopte dat God het zou zegenen’. Ik werd er altijd een beetje sceptisch van dat ik dacht: ‘het zal wel’, maar hierbij merk ik toch echt wel dat we van alles en nog wat kregen zonder er zelf om gevraagd te hebben. Allemaal mensen die naar ons toekomen om ons te sponsoren. Dat je denkt: ‘huh wat bijzonder dat het gewoon wordt georganiseerd voor ons’. Want zo voelt dat echt. Waar gaan we naartoe? Ik heb geen idee. Er zijn genoeg dromen, genoeg plannen.’’