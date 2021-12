Gewurgd met verlengsnoer: 7 jaar cel en tbs geëist voor moord op Syrische actrice Raifa Al-Riz in Zwolle

videoJustitie eist een celstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging tegen Waël D. voor het vermoorden van de Syrische actrice Raifa Al-Riz in Zwolle. Zij werd in maart gewurgd met een verlengsnoer.

De 53-jarige Al-Riz werd op 15 maart zwaargewond door politieagenten gevonden in haar appartement aan de Meppelerstraatweg. Hulp kwam te laat en de vrouw bezweek aan haar verwondingen. Ter plaatse werd de nu 34-jarige Waël D. aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zou Al-Riz hebben gewurgd.

D. had de agenten zelf aangesproken en legde nog diezelfde dag een bekentenis af. Sindsdien hult hij zich in stilzwijgen. Ook tijdens de rechtszaak, dinsdag in Zwolle, houdt D. zich stil. Hij geeft geen enkel antwoord op vragen en zit op het oog emotieloos tegenover de rechtbank.

De zoon van Al-Riz verklaarde in een emotionele verklaring dat hij zich nog altijd in slaap huilt en niet kan bevatten dat zijn moeder op deze manier is overleden.

Vandaag start de rechtszaak over de moord op de Syrische artieste Raifa Al-Riz in Zwolle. De verdachte zou de vrouw op 15 maart dit jaar hebben gewurgd, waarna ze kwam te overlijden.

Acteercarrière

De actrice, in haar geboorteland bekend uit het theater en van televisie, was ook na haar vlucht naar Nederland begonnen aan een acteercarrière. Zo was ze al te zien in een Telefilm.

Al-Riz en verdachte Waël waren in het verleden gehuwd. Ten tijde van de moord woonde hij weer bij haar in, nadat hij zijn eigen woning was kwijtgeraakt.

