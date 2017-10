Gezamenlijk ict-project gemeenten liep volledig in de soep: 'Onaanvaardbaar'

Dat de invoering van een nieuw computersysteem bijna 5,4 miljoen euro in plaats van 2,8 miljoen euro kostte, leidt tot verontwaardigde reacties in zowel de Zwolse als Kamper gemeenteraad. Tegelijkertijd is het project op zo'n grote afstand gezet van de gemeentelijke organisaties, dat geen enkele burgemeester of wethouder deze ellende voorzag, waardoor zij redelijk ongeschonden dit ict-debacle overleven.

Quote Wat een puinhoop. Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Dit oogt ronduit amateuristisch. Jan Slijkhuis - PvdA

Maar niet nadat enkele harde woorden vallen in Kampen en Zwolle. ,,Wat een puinhoop. Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Dit oogt ronduit amateuristisch." Jan Slijkhuis van de Zwolse coalitiepartij PvdA windt er geen doekjes om. Hij vertaalt een breedgedragen gevoel in de Zwolse raad. CDA'er Martijn van der Veen plaatst het ict-drama in hetzelfde rijtje als het Zwolse biebdebacle, waarbij de gemeente een enorme hoeveelheid asbest in het aangekochte bibliotheekpand over het hoofd zag en het risico onderschatte. Eveneens een miljoenenstrop. ,,Net als bij dat debacle ligt er nu een helder rapport met goede lessen. Weer is sprake van overschatting van de eigen kennis en kunde, wéér is er een defect als het gaat om risicomanagement."

Het onderzoeksrapport van bureau Lysias beschrijft een project waarin fout op fout gestapeld is. Zwolle, Kampen en Overijssel besluiten in 2012 achter de schermen een verbond te sluiten. Het is de bedoeling met een nieuw, niet al te ingewikkeld gezamenlijk ict-systeem te gaan werken. Dit project wordt uitgevoerd door het nieuwe Shared Service Centrum, een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Als in het paasweekeinde van 2016 een grote storing optreedt in het gemeentehuis van Kampen en publieksbalies dicht moeten, wordt bij verantwoordelijken pas duidelijk dat het helemaal misgaat met het systeem. Er blijkt door het projectteam, zonder formele toestemming van directeuren, voor een veel ingewikkelder systeem te zijn gekozen, een testomgeving is niet ingericht en het ontbreekt aan kennis en capaciteit.

Rampenplan

Pas als Kampen klapt en ook bij de andere twee overheden dienstverlening lijdt onder de ict-problemen, treedt het rampenplan in werking. Externen worden ingevlogen, wekelijks wordt crisisoverleg gevoerd en de colleges van B en W zitten erbovenop. Het systeem draait op dit moment, de kinderziektes zijn eruit, blijkt uit het Lysias-rapport. Maar het is wel een dure les geweest: zo'n 2,5 miljoen euro extra.

,,Dit rapport is vernietigend", stelt Edwin Burgman van de Kamper oppositiepartij GroenLinks. ,,De problemen waren zo groot dat ambtenaren niet konden werken, zelfs uitbetaling van uitkeringen kwam in het geding. Onaanvaardbaar."

Johan Witteveen (coalitiepartij ChristenUnie) betitelt het complete Shared Service Centrum als een 'jarenlang zorgenkindje'. Vanwege de genomen maatregelen geeft hij het project het voordeel van de twijfel, net als andere raadsleden die beseffen dat ze niet anders kunnen.

,,Het is volstrekt duidelijk dat een aantal dingen niet goed is gegaan", erkent de Kamper burgemeester Bort Koelewijn. ,,Om het te vergelijken met een auto: de één reed op lpg, de ander op diesel en de derde op benzine. Het idee was om - met het aanschaffen van dezelfde software - gezamenlijk op dezelfde brandstof te gaan rijden, maar buiten het management om is door het projectteam een andere keuze gemaakt. We kregen een auto die op waterstof rijdt en een heel andere techniek heeft. Het management is erop aangesproken en vervangen."

De Zwolse PvdA'er Slijkhuis vraagt zich af of gemeenten nog wel voor dergelijke schaalvergrotingsprojecten moeten gaan. ,,Ja", zegt de Zwolse wethouder Jan Brink. ,,We zijn op de goede weg. Wel moeten we zorgen dat we de transparantie, verantwoording en het toezicht goed organiseren. Daar zit de kwetsbaarheid."

Voor afwikkeling van de extra financiële schade hanteren de overheden een verdeelsleutel die gebaseerd is op het gebruik van het systeem. Overijssel betaalt dik 1,1 miljoen, Zwolle 950.000 euro en Kampen 170.000 euro. ,,Voor het gevoel zo door het putje gespoeld", vindt ChristenUnie-raadslid Witteveen. De resterende 265.000 euro is voor het Shared Service Centrum.