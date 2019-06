Gezellig, samen plastic afval rapen op zondagmorgen bij de City Clean-Up Zwolle

Het is een heus evenement: samen zwerfplastic opruimen op zondagmorgen. National Geographic organiseert een City Clean-Up in Zwolle en bijna driehonderd deelnemers hebben zich al ingeschreven voor 30 juni. ,,We maken er iets leuks van."

Een City Clean-Up, wat is dat nu weer?

Kristiaan Schimmel van National Geographic: ,,Vorig jaar zijn we (de zender en het tijdschrift National Geographic, red.) begonnen met de Stop met plastic-campagne. Toen hebben we enkele schoonmaakacties op het strand gehouden. Nu wilden we datzelfde initiatief iets meer richting de bewoonde wereld brengen. We verzamelen op zondagochtend en de deelnemers volgen met een begeleider een van de tien uitgezette routes, en verzamelen onderweg zo veel mogelijk afval. We richten ons vooral op plastic, maar laten ander afval natuurlijk ook niet liggen."

In hoeveel steden doen jullie dit?

,,Drie. Den Haag en Nijmegen zijn al geweest, Zwolle is op 30 juni de derde en laatste locatie. Nee, het is niet zo dat we voor Zwolle hebben gekozen omdat het een probleemstad is qua zwerfafval. We willen een beetje spreiding over het land.”

Hoe verliep het in de andere steden?

,,'t Is echt schrikbarend wat je in anderhalf uur ophaalt. Terwijl je denkt dat steden juist relatief schoon zijn. Aan het einde laten we de totaalopbrengst zien en dat is voor iedereen een eye-opener.”

Wat voor mensen melden zich aan?

Veel gezinnen met kinderen, maar ook veel jongeren tussen pakweg achttien en dertig jaar. Bij elke groep die op pad gaat is een begeleider, die ervaring heeft met dit soort opruimacties. Voor de kinderen maken ze er een spel van, dat maakt het leuk om te doen en zorgt er hopelijk voor dat ze er ook na de actie op blijven letten. En we hopen dat het aanstekelijk werkt, ook op de mensen die we onderweg tegenkomen. Zien opruimen doet opruimen."