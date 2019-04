Gezien vanavond? De zon ging prachtig onder: op sociale media wemelt het van de mooiste plaatjes

Video Rabobank sluit bekende Zwolse fietssluip­rou­te af vanwege veiligheid

20:03 De parkeerplaats van de Rabobank in Zwolle kan na volgende week niet meer door fietsers worden gebruikt. De sluiproute naar de Jumbo aan de Veemarkt is al jaren in trek, maar de bank wil er om veiligheidsredenen vanaf. ,,We hebben al een aantal bijna-ongelukken gehad’’, zegt Tetske Alferink van de bank. De bestaande slagboom wordt daarom iets verlengd.