Gezocht: eigenaar van honden die ree verscheuren op golfbaan Zwolle

Twee golfers liepen rond half negen hun ronde toen ineens een aantal reeën in een noodgang over de baan renden.



De dieren werden achtervolgd door twee honden die er als een dolle achteraan gingen. Een reegeit kon niet aan de honden ontkomen en werd van achteren gegrepen. De honden gingen zo wild te keer dat een poot en haar achterste helemaal zijn opengescheurd.

Ree verlost uit lijden

,,Het ras en de vachtkleuren van de honden zijn bekend’’, zegt Wim van Leussen, boswachter van Landschap Overijssel. Hij werd door de politie opgeroepen naar de golfbaan in Zwolle te gaan om zich te ontfermen over de ree. Die leefde nog toen hij aankwam. Maar het dier was niet meer te redden. Van Leussen moest de 2 á 3 jarige reegeit uit haar lijden verlossen.

,,De golfers hebben het voor hun ogen zien gebeuren. We weten niet wie de eigenaar van de honden is. Die was nergens te bekennen. Vermoedelijk liepen de honden bij de naastgelegen recreatieplas en kregen de geur van wild in hun neus’’, vertelt Van Leussen.

,,Ze zijn de reeën op het spoor gekomen en daar achteraan gerend zonder dat hun baasje er misschien erg in had. Samen met de golfbaaneigenaar hebben we nog gezocht naar de honden, maar die waren spoorloos.’’

Volgens Van Leussen moet de eigenaar van de honden toch wel iets opgemerkt hebben na terugkomst van de honden: ze zaten beiden flink onder het bloed.

Melden bij de politie

,,Ik hoop dat de man of vrouw die vanmorgen rond die tijd in de buurt van de golfbaan liep zich meldt bij de politie. Net als bij een aanrijding van wild, geldt ook bij een bijtincident dat je strafbaar bent als je je niet meldt.’’

Van Leussen is een van de door provincie Overijssel aangewezen personen die op aangereden of door ander leed omgekomen wild af moet komen. Wat op de golfbaan in Zwolle gebeurde, maakt hij zelden mee. ,,Slechts een paar keer. Het beste is om de honden aan de lijn te houden. Helemaal in een gebied waar wild loopt.’’