Gezocht: veel meer vrouwelijke buschauffeurs voor Overijssel en Gelderland

Waarom is volgens jullie juist een vrouw geschikt als buschauffeur?

,,Veel vrouwen combineren werk met het gezin. Als buschauffeur werk je in wisselende diensten waardoor het werk goed te combineren met de zorg voor kinderen. Bovendien is het mogelijk parttime te werken en hebben medewerkers invloed op het werkrooster. Het rooster is ruim van te voren bekend. Daarnaast is er veel contact met reizigers. We horen dat veel vrouwen dat aantrekkelijk vinden.’’