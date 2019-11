Gezocht voor bouwprojecten: natuurkenners in Overijssel

De nieuwe wet, die vanaf 2021 in werking treedt, gaat veel veranderen, zegt Martijn Wubbolts (36) van Natuur en Milieu Overijssel. Burgers mogen hun stem inbrengen bij (het vergunnen van) bouwprojecten die hun leefomgeving betreffen. Als het aan de overheid ligt niet achteraf in de vorm van bezwaarprocedures, maar door vooraf in overleg te gaan met initiatiefnemers.

Hoe logisch de link ook is, het groen wordt nog weinig vertegenwoordigd aan de tekentafel. Natuur en Milieu heeft daarom van de provincie Overijssel opdracht gekregen een panel te vormen van deskundige bewoners die willen meedenken bij ruimtelijke plannen en bouwprojecten. Een netwerk van groene vrijwilligers dat projectontwikkelaars kan helpen. Iedereen die affiniteit heeft met plant- en diersoorten kan in principe meedoen. Oftewel: hoe komen de groene jongens in gesprek met de rooie jongens.

Kansen

Na een aantal bijeenkomsten voor belangstellenden in Twente en Vechtdal is nu Zwolle (en Olst-Wijhe) aan de beurt. ,,De initiatiefnemer van een bouwproject moet participatie aan de voorkant gaan regelen, op voorhand met de omgeving in gesprek gaan. Dit biedt kansen om van tevoren waardevolle kennis in te brengen in plaats van achteraf op te komen voor natuur- en milieubelangen. Nu worden bouwprojecten daarom geregeld stilgelegd’’, zegt Wubbolts.

Sexy

Het begrip ‘natuurinclusief’ denken vormt daarbij een belangrijke leidraad. ,,Ja, maak dat meer eens sexy’’, zegt Wubbolts, die bij dit project de hulp heeft ingeroepen van trainingsbureau HTM uit Zwolle.

Wubbolts: ,,Bij duurzaamheid denken de meeste mensen aan energie, minder aan biodiversiteit. Deze wet biedt in ieder geval kansen op duurzamer ruimtegebruik, iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar leefomgeving. En hoe natuurinclusiever, des te meer stikstof je afvangt. Het kan om kleine dingen gaan, zoals een groen dak, een schutting korter maken zodat egels eronder door kunnen, om maar wat te noemen. Ander voorbeeld: door betere isolatie van woningen verliezen vogels hun plekje. En soms moet je het beschermen van een plantje loslaten en nadenken op gebiedsniveau.’’

Kostenpost

Het panel dient als klankbord voor de provincie en loket waar bouwers kunnen aankloppen. René Drost van HTM: ,,Tegen bouwers zou ik willen zeggen: gebruik voorspraak maak natuur onderdeel van je bouwontwerp, geen kostenpost aan het eind van de rit. Dit moet het nieuwe normaal worden, zonder het af te dwingen in beleidsregels. Het voordeel voor bouwers is dat er minder kans op bezwaren zijn en daarmee vertraging van het bouwproces.’’

Wubbolts: ,,Er wordt al veel mee geëxperimenteerd, Amsterdam heeft een natuurinclusieve gids, in Den Haag hebben ze een puntensysteem, in Deventer zijn ze bezig. Een panel van bewoners zoals Overijssel wil, bestaat nog niet.’’

Grote slag

Drost: ,,Vrijwilligers zijn niet gewend hun verhaal te doen, daar valt nog een grote slag te slaan. Niet iedereen heeft ook de competentie om in gesprek te gaan met bouwers. We streven naar een zo divers mogelijk panel.’’

Wubbolts: ,,Ideaal is een kernteam van een man of zestien met een onuitputtelijke bron van mensen daaromheen. Het is niet bedoeld voor milieuactivisten, onze mensen moeten juist verbinding zoeken.’’

De bijeenkomsten over het toekomstige panel zijn op 30 november en 14 december in Het Oversticht. Aanmelden kan via natuurenmilieuoverijssel.nl of per mail: wubbolts@natuurenmilieuoverijssel.nl. Op 20 november houdt de provincie in Olst een congres over natuurinclusief bouwen. Meer informatie via https://www.natuurlijk2019.nl/