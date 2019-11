Gezocht: Wie heeft het mooiste kersthuis van Oost-Nederland?

Hofnaai­sters Margriet en Nel kleden Prins Carnaval in Zwolle... zonder te weten wie het is

16:00 Jaar in jaar uit vermaken twee Zwolse dames het pak voor de nieuwe Prins Carnaval. Zonder dat ze weten wie het is. De maten krijgen ze door en dan is het de kunst om het prinsenpak van de huidige hoogheid aan te passen aan het postuur van de nieuwe. Margriet Velthuis (74) en Nel Oterdoom (50) zijn de hofnaaisters van carnavalsvereniging de Eileuvers in Zwolle. ,,Noem ons maar coupeuses. Anders krijgen mensen van die gekke associaties.’’