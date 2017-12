Gezocht: wilde deerne voor op de planken

,,Het zou geweldig zijn om nieuwe talenten te ontdekken in Zwolle", zegt Ilona Kevelham, creatief producent van de Zwolse Stadsproductie. ,,We doen een oproep aan heel Zwolle om zich te laten zien." Want ook al is er landelijk meer dan genoeg talent te vinden voor het theaterstuk, alleen acteurs die wonen, werken of studeren in Zwolle komen in aanmerking voor de auditie. ,,Dat je de Wilde Deerne ook in de supermarkt tegen kan komen", aldus Kevelham.