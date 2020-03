Gezondheidshuis Stadshagen Zwolle roept patiënten op mondkapjes in te leveren

Marketing Oost: omzetdalin­gen tot wel 80 procent in toeristi­sche sector Overijssel

20 maart De coronacrisis baart de toeristische sector in Zwolle grote zorgen. Uit een peiling onder 334 ondernemers in de Overijsselse vrijetijdssector blijkt dat veel ondernemers nu al een inkomstenderving van meer dan 50 procent zien. De vrees is dat in sommige gevallen omzetten tot 80 procent teruglopen.