GGD IJsselland breidt na geleboekjesgekte mogelijkheid voor vaccinatieregistratie uit

Deze week haalden meer dan 1500 mensen in de regio IJsselland alsnog de registratie van een coronavaccin in het gele boekje. Dat kon op een dag in Zwolle en een dag in Deventer. De belangstelling daarvoor was groter dan de GGD IJsselland vooraf had verwacht. Al twee uur voor de start stonden er gistermiddag mensen op de stoep voor een stempel in Zwolle. Een dag eerder kende Deventer een zelfde beeld.