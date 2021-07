GGD IJsselland krijgt extra vaccins om inwoners versneld ‘vakantieprik’ te geven

,,Wij hebben om extra vaccins gevraagd. Dat doen we wel vaker als we zien dat afsprakenslots snel vollopen. Met de vakanties die beginnen is de vraag naar coronavaccinaties in de regio IJsselland groot", zegt Gerbrig Filius van GGD IJsselland. Door de extra vaccins kan een flink aantal mensen al binnen enkele dagen terecht, waar er normaal tussen de 7 en 10 dagen zitten tussen een afspraak en de prik. ,,Mensen kunnen dan in elk geval met één prik tegen het coronavirus op vakantie gaan. De tweede komt dan voordat ze weer naar werk of school gaan."