GGD IJsselland nam al honderd nieuwe mensen aan: ‘Als er een tweede coronagolf komt, zijn we er klaar voor’

Bouw grote biomassa­cen­tra­le op Voorst in Zwolle opnieuw een stap dichterbij

6:00 De bouw van een grote biomassacentrale in de Katwolderhaven in Zwolle is wederom een stap dichterbij. De bouwvergunning werd begin dit jaar al verleend, sinds deze week beschikken de eigenaren ook over de benodigde zak geld van het Rijk.